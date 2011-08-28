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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Андерлехт
Брюгге - Андерлехт: обзор матча 28 августа 2011
Брюгге
28.08.2011, воскресенье, 17:00
Бельгия. Жюпиле Про-Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Андерлехт
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Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
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Брюгге
1 : 1
08.11.2026
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1 : 2
04.11.2026
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Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
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Брюгге
3 : 2
25.10.2026
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Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
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Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
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Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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