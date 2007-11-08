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Судьи
Главный судья:
Николай Воллькварц (Дания)
Помощники:
Бо Абильдгор, Мартин Вульфф (оба - Дания)

Ларисса - Зенит

08.11.2007, Четверг, 18:30 мск Кубок УЕФА, 2 тур Ларисса - Зенит
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Эвертон 4 4 0 0 9:3 +6 12
2. Нюрнберг 4 2 1 1 7:6 +1 7
3. Зенит 4 1 2 1 6:6 0 5
4. Алкмаар 4 1 1 2 5:6 -1 4
5. Ларисса 4 0 0 4 4:10 -6 0
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