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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рид - Брондбю
Рид - Брондбю: обзор матча 28 июля 2011
Рид
28.07.2011, четверг, 23:05
Лига Европы
2 : 0
Ответный матч – 2 : 4
Завершен
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Матчи команд
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Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
- : -
22.11.2026
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Австрия. Бундеслига, 12 тур
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07.11.2026
ЛАСК
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Альтах
1 : 1
31.10.2026
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2 : 2
25.10.2026
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Рид
3 : 2
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10.10.2026
Рид
Брондбю
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- : -
23.11.2026
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Дания. Суперлига, 14 тур
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1 : 0
08.11.2026
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23.10.2026
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Оденсе
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18.10.2026
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Люнгбю
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