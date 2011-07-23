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Расписание матчей
Кубок Америки
Перу - Венесуэла
Перу - Венесуэла: обзор матча 23 июля 2011
Перу
23.07.2011, суббота, 23:00
Кубок Америки
4 : 1
Завершен
Венесуэла
42'
В. Чироке
65'
Х. Паоло Герреро
90'
Х. Паоло Герреро
90+3'
Х. Паоло Герреро
78'
Х. Аранго
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Перу - Венесуэла
ГОЛ! 4:1!
Х. Паоло Герреро
Пас отдал
Л. Адвинкула
+3
ГОЛ! 3:1!
Х. Паоло Герреро
Желтая карточка
Д. Мальдонадо
Желтая карточка
Г. Чичеро
Замена
Л. Адвинкула
️️️️
Р. Крусадо
ГОЛ! 2:1!
Х. Аранго
Пас отдал
Ф. Лусена
Замена
Х. Аранго
️️️️
С. Эдуардо Гонсалес
Желтая карточка
А. Балбин
ГОЛ! 2:0!
Х. Паоло Герреро
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Мику
Замена
М. Гуэвара
️️️️
К. Лобатон
Травма
К. Лобатон
Красная карточка
Т. Ринкон
Желтая карточка
Х. Мануэль Рей
Замена
Ф. Лусена
️️️️
Л. Мануэль Сейхас
ГОЛ! 1:0!
В. Чироке
Пас отдал
Х. Паоло Герреро
Желтая карточка
Р. Крусадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
1
Рауль Фернандес
ВР
15
Кристиан Рамос
ЛЗ
4
Ренсо Реворедо
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
2
Альберто Родригес
ПЗ
17
Карлос Лобатон
ЛП
5
Адан Балбин
ЦП
10
Риналдо Крусадо
ЦП
19
Йошимар Йотун
ПП
18
Виллиам Чироке
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Серхио Маркарян
Венесуэла
1
Ренни Вега
ВР
6
Габриэль Чичеро
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
3
Хосе Мануэль Рей
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ПЗ
11
Сезар Эдуардо Гонсалес
ЛП
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
10
Йохандри Ороско
ЦП
8
Томас Ринкон
(К)
ПП
7
Мику
ЦФ
9
Джанкарло Мальдонадо
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Перу
23
Леао Бутрон
ВР
12
Саломон Либман
ВР
17
Джанкарло Кармона
ЛЗ
4
Вальтер Вилчес
ЦЗ
3
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
22
Антонио Гонсалес
ЦП
8
Микаэль Гуэвара
ЦП
7
Хосепмир Бальон
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Венесуэла
12
Хосе Леонардо Моралес
ВР
12
Дани Эрнандес
ВР
2
Хосе Луис Гранадос
ЦЗ
20
Грендди Перозо
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
19
Хесус Меса
ЦП
5
Джакомо Ди Гиорги
ЦП
14
Франклин Лусена
ЦП
15
Алехандро Морено
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
17
Даниэль Арисменди
ЦФ
4-4-2
1
Фернандес
15
Рамос
3
Корсо
4
Реворедо
2
Родригес
17
Лобатон
5
Балбин
10
Крусадо
19
Йотун
9
Герреро
18
Чироке
4-4-2
1
Вега
4
Вискаррондо
16
Росалес
3
Рей
6
Чичеро
8
Ринкон
13
Сейхас
10
Ороско
11
Гонсалес
9
Мальдонадо
7
Мику
17
Лобатон
8
Гуэвара
8
Гуэвара
17
Лобатон
10
Крусадо
17
Адвинкула
17
Адвинкула
10
Крусадо
11
Гонсалес
18
Аранго
18
Аранго
11
Гонсалес
13
Сейхас
14
Лусена
14
Лусена
13
Сейхас
7
Мику
23
Рондон
23
Рондон
7
Мику
Остались в запасе
Перу
Венесуэла
23
Леао Бутрон
ВР
22
Антонио Гонсалес
ЦП
12
Саломон Либман
ВР
17
Джанкарло Кармона
ЛЗ
4
Вальтер Вилчес
ЦЗ
3
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
7
Хосепмир Бальон
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Серхио Маркарян
19
Хесус Меса
ЦП
12
Хосе Леонардо Моралес
ВР
2
Хосе Луис Гранадос
ЦЗ
12
Дани Эрнандес
ВР
20
Грендди Перозо
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
5
Джакомо Ди Гиорги
ЦП
15
Алехандро Морено
ЦФ
17
Даниэль Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Остались в запасе
23
Леао Бутрон
ВР
22
Антонио Гонсалес
ЦП
12
Саломон Либман
ВР
17
Джанкарло Кармона
ЛЗ
4
Вальтер Вилчес
ЦЗ
3
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
7
Хосепмир Бальон
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Остались в запасе
19
Хесус Меса
ЦП
12
Хосе Леонардо Моралес
ВР
2
Хосе Луис Гранадос
ЦЗ
12
Дани Эрнандес
ВР
20
Грендди Перозо
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
5
Джакомо Ди Гиорги
ЦП
15
Алехандро Морено
ЦФ
17
Даниэль Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Серхио Маркарян
Главный тренер
Сезар Фариас
Статистика матча Перу - Венесуэла
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
1 : 3
09.06.2026
Испания
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
14.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла
1 : 2
07.06.2026
Турция
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Ла-Плата
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:50 (прямая)
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