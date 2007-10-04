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Расписание матчей
Стандард - Зенит
Стандард - Зенит: обзор матча 04 октября 2007
Стандард
04.10.2007, четверг, 22:00
Кубок УЕФА
1 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Зенит
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Стандард - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
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29.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Помощники судьи:
Джим Чарлз Лайон
Gary Sweeny (оба - Шотландия)
Делегат:
Франц Верер (Австрия)
Стадион:
Морис Дюфрасне
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