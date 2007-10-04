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Судьи
Главный судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Помощники:
Джим Чарлз Лайон, Gary Sweeny (оба - Шотландия)
Делегат:
Франц Верер (Австрия)

Стандард - Зенит

04.10.2007, Четверг, 22:00 мск Кубок УЕФА , ответный матч Стандард - Зенит
Первый матч: 0 - 3
Кубок УЕФА (2007/2008)
Первый круг,
первый матч		 20 сентября, четверг 20:00 Зенит 3:0 Стандард
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