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Судьи
Главный судья:
Бернардино Гонсалес Васкес (Испания)
Помощники:
Педро Медина Эрнандес, Альфонсо Костойя Родригес (Испания)
Делегат:
Йожеф Крула (Чехия)

Зенит - Стандард

20.09.2007, Четверг, 20:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Кубок УЕФА , первый матч Зенит - Стандард
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