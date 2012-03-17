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Рапид - Маттерсбург

17.03.2012, Суббота, 21:30 мск Вена, стадион Герхард Ханаппи Австрия. Бундеслига, 25 тур Рапид - Маттерсбург
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
16 тур
26 ноября, суббота 21:30 Маттерсбург 1:2 Рапид
7 тур
10 сентября, суббота 20:30 Рапид 1:1 Маттерсбург
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
33 тур
11 мая, среда 22:30 Рапид 0:0 Маттерсбург
23 тур
1 марта, вторник 20:30 Маттерсбург 1:0 Рапид
15 тур
13 ноября, суббота 20:30 Маттерсбург 2:2 Рапид
5 тур
22 августа, воскресенье 18:00 Рапид 2:0 Маттерсбург
Чемпионат Австрии (2009/2010)
36 тур
13 мая, четверг 18:00 Маттерсбург 1:3 Рапид
26 тур
23 марта, вторник 22:30 Рапид 3:0 Маттерсбург
12 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Рапид 4:0 Маттерсбург
2 тур
26 июля, воскресенье 19:00 Маттерсбург 2:1 Рапид
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 19 11 6 60:30 +30 68
2. Рапид В 36 16 14 6 52:30 +22 62
3. Адмира 36 15 10 11 59:52 +7 55
4. Аустрия В 36 14 12 10 52:44 +8 54
5. Штурм 36 12 15 9 47:41 +6 51
6. Рид 36 11 15 10 44:38 +6 48
7. Адмира Ваккер 36 10 15 11 36:45 -9 45
8. Маттерсбург 36 9 11 16 41:43 -2 38
9. Винер-Нойштадт 36 6 15 15 26:51 -25 33
10. Капфенберг 36 5 8 23 21:64 -43 23
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