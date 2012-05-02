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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Сент-Этьен
ПСЖ - Сент-Этьен: обзор матча 02 мая 2012
ПСЖ
02.05.2012, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Этьен
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0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
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ПСЖ
Сент-Этьен
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