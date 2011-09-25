Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Аяччо
Брест - Аяччо: обзор матча 25 сентября 2011
Брест
25.09.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Аяччо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Брест - Аяччо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Новости команд
Все
Брест
Аяччо
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Брест» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Брест» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
2024.02.25 15:41
2
Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
2023.10.23 22:18
Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»
2023.10.23 19:45
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
2023.05.15 07:55
Месси – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Аяччо» (Goal)
2023.05.14 12:17
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+