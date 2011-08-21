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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Валансьен
ПСЖ - Валансьен: обзор матча 21 августа 2011
ПСЖ
21.08.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 1
Завершен
Валансьен
39'
К. Гамейро
64'
Нене (П)
45'
Р. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Валансьен
Желтая карточка
Б. Ангуа
Замена
Н. Те-Хе
️️️️
Р. Коад
Замена
Ж. Маурис
️️️️
К. Гамейро
Замена
М. Самасса
️️️️
М. Доссеви
Замена
Ф. Кадир
️️️️
Р. Гомис
Замена
К. Жалле
️️️️
Ж. Менез
Желтая карточка
Р. Гомис
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Нене
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Б. Матюиди
ГОЛ! 1:1!
Р. Гомис
Пас отдал
Р. Коад
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
Пас отдал
Ж. Менез
19'
Желтая карточка
К. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
12
Нене
ЛП
8
Клеман Шантом
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
15
Карлос Санчес
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Санчес
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Валансьен
28
Гийом Хуберт
ВР
3
Кристофер Мфуйи
ЦЗ
20
Фуед Кадир
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
3-2-3-2
46
Сиригу
4
Бишевац
6
Камара
24
Бодмер
29
Тьене
2
Сеара
12
Нене
8
Матюиди
8
Шантом
9
Гамейро
7
Менез
4-5-1
30
Пеннето
77
Изима-Мирен
13
Бонг
5
Ангуа
6
Дюкортью
15
Санчес
24
Коад
6
Гомис
14
Доссеви
28
Данич
28
Пужоль
7
Менез
13
Жалле
13
Жалле
7
Менез
8
Матюиди
15
Пасторе
15
Пасторе
8
Матюиди
9
Гамейро
33
Маурис
33
Маурис
9
Гамейро
6
Гомис
20
Кадир
20
Кадир
6
Гомис
24
Коад
25
Нам Те-Хе
25
Нам Те-Хе
24
Коад
14
Доссеви
16
Самасса
16
Самасса
14
Доссеви
Остались в запасе
ПСЖ
Валансьен
92
Нискенс Кебану
ЛВ
1
Николя Дюшез
ВР
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
3
Кристофер Мфуйи
ЦЗ
28
Гийом Хуберт
ВР
21
Жозе Саез
ЦП
Главный тренер
Даниэль Санчес
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
1
Николя Дюшез
ВР
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
3
Кристофер Мфуйи
ЦЗ
28
Гийом Хуберт
ВР
21
Жозе Саез
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Даниэль Санчес
Статистика матча ПСЖ - Валансьен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Парк де Пренс
Новости команд
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