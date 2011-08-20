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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Тулуза
Ницца - Тулуза: обзор матча 20 августа 2011
Ницца
20.08.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Тулуза
31'
А. Мунье
90'
А. Регаттен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Тулуза
Желтая карточка
Д. Диаките
Желтая карточка
Д. Оспина
Вторая желтая
А. Сукуна
Желтая карточка
А. Сукуна
ГОЛ! 1:1!
А. Регаттен
Пас отдал
М. Сиссоко
Желтая карточка
М. Фофана
Желтая карточка
Ф. Сирье
Замена
Ж. Акпа-Акпро
️️️️
П. Машаду
Замена
С. Энньон
️️️️
К. Мерием
Желтая карточка
Л. Палун
Замена
А. Сукуна
️️️️
Э. Дево
Замена
Л. Палун
️️️️
Ф. Абриэль
Замена
А. Регаттен
️️️️
Д. Браатен
ГОЛ! 1:0!
А. Мунье
Пас отдал
Р. Сивелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
15
Дидье Дигар
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Энтони Дево
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Ницца
1
Рауль Фернандес
ВР
23
Ллойд Палун
ЦЗ
55
Кевин Гомис
ПЗ
33
Сирил Энньон
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
33
Хендрик Чакин
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
3-5-1
1
Оспина
18
Монсон
39
Пейчинович
2
Сивелли
40
Мунье
14
Мерием
15
Дигар
18
Диаките
7
Абриэль
11
Мулунгуи
2-2-5-1
16
Ахамада
3
Конгре
2
Фофана
6
Капу
6
Дево
22
Браатен
14
Сирье
27
Табану
55
Машаду
17
Сиссоко
9
Булут
14
Мерием
33
Энньон
33
Энньон
14
Мерием
7
Абриэль
23
Палун
23
Палун
7
Абриэль
6
Дево
35
Сукуна
35
Сукуна
6
Дево
22
Браатен
17
Регаттен
17
Регаттен
22
Браатен
55
Машаду
26
Акпа-Акпро
26
Акпа-Акпро
55
Машаду
Остались в запасе
Ницца
Тулуза
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
1
Рауль Фернандес
ВР
55
Кевин Гомис
ПЗ
8
Давид Эльебюик
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
Главный тренер
Эрик Руа
33
Хендрик Чакин
ЦП
16
Марк Видаль
ВР
15
Микаэль Фирмин
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
1
Рауль Фернандес
ВР
55
Кевин Гомис
ПЗ
8
Давид Эльебюик
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
Остались в запасе
33
Хендрик Чакин
ЦП
16
Марк Видаль
ВР
15
Микаэль Фирмин
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Ницца - Тулуза
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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