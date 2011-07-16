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Расписание матчей
Кубок Америки
Колумбия - Перу
Колумбия - Перу: обзор матча 16 июля 2011
Колумбия
16.07.2011, суббота, 23:00
Кубок Америки, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Перу
102'
К. Лобатон
112'
Х. Варгас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Перу
118'
Замена
Х. Бальон
️️️️
Р. Крусадо
Замена
Д. Мартинес
️️️️
К. Санчес
113'
112'
ГОЛ! 0:2!
Х. Варгас
Пас отдал
Х. Паоло Герреро
Замена
Т. Гутьеррес
️️️️
А. Агилар
105'
102'
ГОЛ! 0:1!
К. Лобатон
Желтая карточка
К. Санчес
Замена
Й. Йотун
️️️️
В. Чироке
Замена
У. Родальега
️️️️
А. Рамос
Пенальти не реализован!
Р. Фалькао
Желтая карточка
А. Родригес
Травма
Ф. Гуарин
Замена
К. Лобатон
️️️️
Л. Адвинкула
2'
Желтая карточка
Л. Адвинкула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
12
Неко Мартинес
ВР
7
Пабло Армеро
ЛЗ
3
Марио Йепес
ЦЗ
14
Луис Переа
ЦЗ
18
Камило Суньига
ПЗ
13
Фреди Гуарин
ЛП
8
Абель Агилар
ЦП
17
Дайро Морено
ЦП
6
Карлос Санчес
ПП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
19
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Перу
1
Рауль Фернандес
ВР
2
Альберто Родригес
ЦЗ
4
Ренсо Реворедо
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
6
Хуан Варгас
ЛВ
5
Адан Балбин
ЦП
4
Вальтер Вилчес
ЦП
10
Риналдо Крусадо
ЦП
18
Виллиам Чироке
АП
17
Луис Адвинкула
ПВ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Серхио Маркарян
Колумбия
1
Нельсон Рамос
ВР
23
Брейнер Кастильо
ВР
5
Юлиан Анчико
ЦЗ
22
Аквивальдо Москера
ПЗ
4
Густаво Боливар
ЛП
15
Хуан Валенсия
ЦП
16
Элкин Сото
ЦП
11
Хуан Куадрадо
ПП
11
Уго Родальега
ЦФ
21
Джексон Мартинес
ЦФ
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
Перу
23
Леао Бутрон
ВР
12
Саломон Либман
ВР
17
Джанкарло Кармона
ЛЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
22
Антонио Гонсалес
ЦП
17
Карлос Лобатон
ЦП
8
Микаэль Гуэвара
ЦП
7
Хосепмир Бальон
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
4-4-2
12
Мартинес
7
Армеро
3
Йепес
14
Переа
18
Суньига
13
Гуарин
8
Агилар
17
Морено
6
Санчес
19
Рамос
9
Фалькао
3-3-3-1
1
Фернандес
2
Родригес
4
Реворедо
15
Рамос
5
Балбин
4
Вилчес
10
Крусадо
17
Адвинкула
18
Чироке
6
Варгас
9
Герреро
19
Рамос
11
Родальега
11
Родальега
19
Рамос
6
Санчес
21
Мартинес
21
Мартинес
6
Санчес
8
Агилар
19
Гутьеррес
19
Гутьеррес
8
Агилар
18
Чироке
19
Йотун
19
Йотун
18
Чироке
17
Адвинкула
17
Лобатон
17
Лобатон
17
Адвинкула
10
Крусадо
7
Бальон
7
Бальон
10
Крусадо
Остались в запасе
Колумбия
Перу
1
Нельсон Рамос
ВР
23
Брейнер Кастильо
ВР
5
Юлиан Анчико
ЦЗ
15
Хуан Валенсия
ЦП
11
Хуан Куадрадо
ПП
22
Аквивальдо Москера
ПЗ
4
Густаво Боливар
ЛП
16
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
22
Антонио Гонсалес
ЦП
3
Альдо Корсо
ПЗ
23
Леао Бутрон
ВР
12
Саломон Либман
ВР
17
Джанкарло Кармона
ЛЗ
8
Микаэль Гуэвара
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Серхио Маркарян
Остались в запасе
1
Нельсон Рамос
ВР
23
Брейнер Кастильо
ВР
5
Юлиан Анчико
ЦЗ
15
Хуан Валенсия
ЦП
11
Хуан Куадрадо
ПП
22
Аквивальдо Москера
ПЗ
4
Густаво Боливар
ЛП
16
Элкин Сото
ЦП
Остались в запасе
22
Антонио Гонсалес
ЦП
3
Альдо Корсо
ПЗ
23
Леао Бутрон
ВР
12
Саломон Либман
ВР
17
Джанкарло Кармона
ЛЗ
8
Микаэль Гуэвара
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Главный тренер
Серхио Маркарян
Статистика матча Колумбия - Перу
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
- : -
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария
0 : 0
07.07.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
1 : 3
09.06.2026
Испания
Информация о матче
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
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