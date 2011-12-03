Расинг - Вильярреал

|25 тур
|27 февраля, воскресенье
|21:00
|Расинг
|2:2
|Вильярреал
|6 тур
|3 октября, воскресенье
|19:00
|Вильярреал
|2:0
|Расинг
|25 тур
|27 февраля, воскресенье
|21:00
|Расинг
|2:2
|Вильярреал
|6 тур
|3 октября, воскресенье
|19:00
|Вильярреал
|2:0
|Расинг
|34 тур
|25 апреля, воскресенье
|19:00
|Расинг
|1:2
|Вильярреал
|15 тур
|20 декабря, воскресенье
|19:00
|Вильярреал
|2:0
|Расинг
|23 тур
|15 февраля, воскресенье
|19:00
|Расинг
|1:1
|Вильярреал
|4 тур
|24 сентября, среда
|22:00
|Вильярреал
|2:0
|Расинг
|24 тур
|17 февраля, воскресенье
|19:00
|Вильярреал
|0:0
|Расинг
|5 тур
|26 сентября, среда
|22:00
|Расинг
|0:2
|Вильярреал
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Реал
|38
|32
|4
|2
|121:32
|+89
|100
|2.
|Барселона
|38
|28
|7
|3
|114:29
|+85
|91
|3.
|Валенсия
|38
|17
|10
|11
|59:44
|+15
|61
|4.
|Малага
|38
|17
|7
|14
|54:53
|+1
|58
|5.
|Атлетико М
|38
|15
|11
|12
|53:46
|+7
|56
|6.
|Леванте
|38
|16
|7
|15
|54:50
|+4
|55
|7.
|Осасуна
|38
|13
|15
|10
|44:61
|-17
|54
|8.
|Мальорка
|38
|14
|10
|14
|42:46
|-4
|52
|9.
|Севилья
|38
|13
|11
|14
|48:47
|+1
|50
|10.
|Атлетик Б
|38
|12
|13
|13
|49:52
|-3
|49
|11.
|Хетафе
|38
|12
|11
|15
|40:51
|-11
|47
|12.
|Реал Сосьедад
|38
|12
|11
|15
|46:52
|-6
|47
|13.
|Бетис
|38
|13
|8
|17
|47:56
|-9
|47
|14.
|Эспаньол
|38
|12
|10
|16
|46:56
|-10
|46
|15.
|Райо Вальекано
|38
|13
|4
|21
|53:73
|-20
|43
|16.
|Сарагоса
|38
|12
|7
|19
|36:61
|-25
|43
|17.
|Гранада
|38
|12
|6
|20
|35:56
|-21
|42
|18.
|Вильярреал
|38
|9
|14
|15
|39:53
|-14
|41
|19.
|Спортинг Х
|38
|10
|7
|21
|42:69
|-27
|37
|20.
|Расинг
|38
|4
|15
|19
|28:63
|-35
|27