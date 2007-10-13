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Расписание матчей
Евро-2024
Англия - Эстония
Англия - Эстония: обзор матча 13 октября 2007
Англия
13.10.2007, суббота, 18:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа E, 15 тур
3 : 0
Завершен
Эстония
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Статистика матча Англия - Эстония
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0
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0
Матчи команд
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
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Чехия
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29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
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Франция
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- : -
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Эстония
1 : 0
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Люксембург
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Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Информация о матче
Помощники судьи:
Андерс Норрестранд (Дания)
Бо Абильдгор (Дания)
Стадион:
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