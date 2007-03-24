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Евро-2024
Ирландия - Уэльс
Ирландия - Уэльс: обзор матча 24 марта 2007
Ирландия
24.03.2007, суббота, 18:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа D, 8 тур
1 : 0
Завершен
Уэльс
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Статистика матча Ирландия - Уэльс
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0
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Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
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