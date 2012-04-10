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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия М
Вердер - Боруссия М: обзор матча 10 апреля 2012
Вердер
10.04.2012, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия М
18'
М. Розенберг
74'
Налдо
52'
М. Ханке
66'
М. Ханке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия М
Замена
И. Де Камарго
️️️️
М. Ханке
Замена
Ф. Тринкс
️️️️
З. Юнузович
Замена
А. Ринг
️️️️
П. Херрманн
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Ф. Аффольтер
ГОЛ! 2:2!
Налдо
Пас отдал
З. Юнузович
Замена
А. Игньевски
️️️️
М. Марин
ГОЛ! 1:2!
М. Ханке
Пас отдал
М. Ройс
Желтая карточка
Х. Аранго
ГОЛ! 1:1!
М. Ханке
Пас отдал
Х. Аранго
Желтая карточка
Р. Брауверс
Желтая карточка
М. Ройс
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
Красная карточка
С. Бениш
ГОЛ! 1:0!
М. Розенберг
Пас отдал
К. Писарро
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
17
Себастьян Бениш
ЛП
26
Лукас Шмитц
ОП
8
Клеменс Фритц
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦП
22
Марко Марин
АП
16
Златко Юнузович
ПП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
27
Флориан Тринкс
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
8
Амин Юнес
АП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Визе
19
Папастатопулос
16
Аффольтер
27
Налдо
26
Шмитц
8
Фритц
17
Бениш
14
Писарро
16
Юнузович
22
Марин
9
Розенберг
3-3-1-2-1
1
тер Стеген
39
Штранцль
4
Брауверс
4
Данте
6
Нордтвейт
33
Нойштедтер
3
Дамс
18
Аранго
7
Херрманн
18
Ройс
9
Ханке
22
Марин
22
Игньевски
22
Игньевски
22
Марин
16
Юнузович
27
Тринкс
27
Тринкс
16
Юнузович
16
Аффольтер
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
16
Аффольтер
7
Херрманн
4
Ринг
4
Ринг
7
Херрманн
9
Ханке
9
Де Камарго
9
Де Камарго
9
Ханке
Остались в запасе
Вердер
Боруссия М
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
28
Том Трибулл
ОП
Главный тренер
Томас Шааф
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
28
Том Трибулл
ОП
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Вердер - Боруссия М
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
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