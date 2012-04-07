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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Майнц
Штутгарт - Майнц: обзор матча 07 апреля 2012
Штутгарт
07.04.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
4 : 1
Завершен
Майнц
7'
Т. Хайнал
49'
В. Ибишевич
65'
З. Кузманович (П)
85'
В. Ибишевич
3'
А. Иваншиц (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Майнц
ГОЛ! 4:1!
В. Ибишевич
Замена
Какау
️️️️
Т. Хайнал
Желтая карточка
С. Оказаки
Замена
К. Гентнер
️️️️
З. Кузманович
Замена
М. Зидан
️️️️
А. Иваншиц
Замена
З. Поспех
️️️️
Н. Бунгерт
Желтая карточка
Ю. Полански
ГОЛ с пенальти! 3:1!
З. Кузманович
Замена
А. Салаи
️️️️
Э. Уджа
ГОЛ! 2:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
Г. Сакаи
ГОЛ! 1:1!
Т. Хайнал
Пас отдал
В. Квист
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Иваншиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Готоку Сакаи
ЛАЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
15
Артур Бока
ПАЗ
20
Юлиан Шибер
ЛВ
6
Вилльям Квист
ОП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
22
Мартин Харник
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
2-3-2-2-1
26
Ульрайх
35
Таски
5
Нидермайер
2
Сакаи
6
Квист
15
Бока
15
Хайнал
8
Кузманович
20
Шибер
22
Харник
11
Ибишевич
4-1-3-2
28
Веткло
27
Кирхгофф
4
Новески
26
Бунгерт
8
Забавник
14
Баумгартлингер
23
Иваншиц
19
Сото
8
Полански
13
Чупо-Мотинг
11
Уджа
8
Кузманович
4
Гентнер
4
Гентнер
8
Кузманович
15
Хайнал
30
Оказаки
30
Оказаки
15
Хайнал
15
Хайнал
18
Какау
18
Какау
15
Хайнал
26
Бунгерт
3
Поспех
3
Поспех
26
Бунгерт
11
Уджа
11
Салаи
11
Салаи
11
Уджа
23
Иваншиц
10
Зидан
10
Зидан
23
Иваншиц
Остались в запасе
Штутгарт
Майнц
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Штутгарт - Майнц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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