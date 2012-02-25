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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Фрайбург
Штутгарт - Фрайбург: обзор матча 25 февраля 2012
Штутгарт
25.02.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
4 : 1
Завершен
Фрайбург
12'
М. Харник
21'
С. Оказаки
62'
Х. Булахруз
82'
М. Харник
27'
Ф. Дианье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Фрайбург
Замена
Какау
️️️️
Т. Хайнал
Замена
К. Гентнер
️️️️
З. Кузманович
ГОЛ! 4:1!
М. Харник
Пас отдал
Т. Хайнал
Замена
С. Фрайс
️️️️
Э. Йендришек
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Я. Розенталь
Замена
Г. Дембеле
️️️️
И. Сантини
Замена
Ф. Хавьер Родригес
️️️️
Г. Нидермайер
ГОЛ! 3:1!
Х. Булахруз
Пас отдал
Т. Хайнал
ГОЛ! 2:1!
Ф. Дианье
Пас отдал
Э. Йендришек
ГОЛ! 2:0!
С. Оказаки
Пас отдал
М. Харник
ГОЛ! 1:0!
М. Харник
Пас отдал
В. Ибишевич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Штутгарт
1
Андре Вайс
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
18
Какау
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
31
Карим Геде
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
4-3-3
26
Ульрайх
5
Нидермайер
2
Сакаи
35
Таски
23
Булахруз
8
Кузманович
15
Хайнал
6
Квист
11
Ибишевич
22
Харник
30
Оказаки
4-3-2-1
1
Бауманн
7
Шмид
3
Дианье
21
Хен
25
Сорг
23
Флум
16
Макиади
26
Йендришек
20
Калиджиури
10
Розенталь
18
Сантини
5
Нидермайер
3
Родригес
3
Родригес
5
Нидермайер
8
Кузманович
4
Гентнер
4
Гентнер
8
Кузманович
15
Хайнал
18
Какау
18
Какау
15
Хайнал
26
Йендришек
9
Фрайс
9
Фрайс
26
Йендришек
10
Розенталь
27
Райзингер
27
Райзингер
10
Розенталь
18
Сантини
11
Дембеле
11
Дембеле
18
Сантини
Остались в запасе
Штутгарт
Фрайбург
1
Андре Вайс
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
33
Даниэль Бац
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Андре Вайс
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Штутгарт - Фрайбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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