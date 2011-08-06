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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лорьян
ПСЖ - Лорьян: обзор матча 06 августа 2011
ПСЖ
06.08.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 1
Завершен
Лорьян
26'
Ж. Кверсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лорьян
Желтая карточка
Л. Китамбала
Желтая карточка
А. Мвуэмба
Замена
М. Бака
️️️️
Я. Жуффре
Замена
М. Эрдинг
️️️️
Б. Матюиди
Замена
Л. Китамбала
️️️️
Ж. Кверсия
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
Ж. Менез
Замена
Д. Алиадьер
️️️️
К. Монне-Паке
Замена
М. Бодмер
️️️️
Г. Оаро
Желтая карточка
К. Шантом
ГОЛ! 0:1!
Ж. Кверсия
Пас отдал
Я. Жуффре
Желтая карточка
Я. Жуффре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
(К)
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
7
Жереми Менез
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лорьян
16
Фабьен Одар
(К)
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
12
Лукас Мареке
ПЗ
26
Педриньу
ПЗ
6
Матье Кутадье
ЛП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ЦП
8
Ян Жуффре
ПП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
21
Рэми Мулумба
ЦП
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
4-4-2
46
Сиригу
29
Тьене
4
Бишевац
12
Сахо
13
Жалле
12
Нене
8
Матюиди
8
Шантом
7
Менез
9
Гамейро
99
Оаро
4-4-2
16
Одар
26
Педриньу
5
Экюэль-Манга
6
Бурийон
12
Мареке
8
Жуффре
15
Ромао
7
Мвуэмба
6
Кутадье
22
Монне-Паке
20
Кверсия
99
Оаро
24
Бодмер
24
Бодмер
99
Оаро
8
Матюиди
9
Эрдинг
9
Эрдинг
8
Матюиди
7
Менез
38
Баэбек
38
Баэбек
7
Менез
8
Жуффре
6
Бака
6
Бака
8
Жуффре
22
Монне-Паке
14
Алиадьер
14
Алиадьер
22
Монне-Паке
20
Кверсия
99
Китамбала
99
Китамбала
20
Кверсия
Остались в запасе
ПСЖ
Лорьян
92
Нискенс Кебану
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
21
Рэми Мулумба
ЦП
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
21
Рэми Мулумба
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча ПСЖ - Лорьян
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Вильфред Бьен
(Шамбери)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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