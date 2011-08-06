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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Валансьен
Кан - Валансьен: обзор матча 06 августа 2011
Кан
06.08.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 0
Завершен
Валансьен
34'
Г. Проман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Валансьен
Желтая карточка
П. Фро
Замена
М. Самасса
️️️️
Р. Коад
Замена
Ж. Сорбон
️️️️
Д. Вандам
Желтая карточка
Д. Марк
Замена
Д. Марк
️️️️
Г. Проман
Замена
Ф. Кадир
️️️️
М. Доссеви
ГОЛ! 1:0!
Г. Проман
17'
Желтая карточка
К. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
24
Грегори Лека
ЛП
12
Грегори Проман
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
15
Карлос Санчес
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Санчес
Кан
1
Томас Босмель
ВР
6
Бранко Лазаревич
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
10
Ибрахима Тандиа
ЦП
18
Кандиа Траоре
ЦФ
Валансьен
28
Гийом Хуберт
ВР
25
Руди Матер
ПЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
3-5-2
30
Тебо
20
Рейно
28
Арто
25
Вандам
24
Лека
10
Ниве
18
Бюло
2
Соб
12
Проман
11
Фро
17
Амума
4-5-1
30
Пеннето
77
Изима-Мирен
5
Ангуа
13
Бонг
6
Дюкортью
15
Санчес
24
Коад
6
Гомис
14
Доссеви
28
Данич
28
Пужоль
12
Проман
25
Марк
25
Марк
12
Проман
25
Вандам
15
Сорбон
15
Сорбон
25
Вандам
14
Доссеви
20
Кадир
20
Кадир
14
Доссеви
24
Коад
16
Самасса
16
Самасса
24
Коад
Остались в запасе
Кан
Валансьен
18
Кандиа Траоре
ЦФ
6
Бранко Лазаревич
ЦЗ
10
Ибрахима Тандиа
ЦП
1
Томас Босмель
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
Главный тренер
Франк Дюмас
28
Гийом Хуберт
ВР
25
Руди Матер
ПЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
Главный тренер
Даниэль Санчес
Остались в запасе
18
Кандиа Траоре
ЦФ
6
Бранко Лазаревич
ЦЗ
10
Ибрахима Тандиа
ЦП
1
Томас Босмель
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
Остались в запасе
28
Гийом Хуберт
ВР
25
Руди Матер
ПЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
Главный тренер
Франк Дюмас
Главный тренер
Даниэль Санчес
Статистика матча Кан - Валансьен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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