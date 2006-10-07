Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Англия - Северная Македония
Англия - Северная Македония: обзор матча 07 октября 2006
Англия
07.10.2006, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа E, 4 тур
0 : 0
Завершен
Северная Македония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Англия - Северная Македония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Новости команд
Все
Англия
Северная Македония
Слуцкий определил самого несправедливого обладателя «Золотого мяча»
29 октября
3
Премьер-министр Баварии высказался о «Золотом мяче» Кейна
27 октября
Тухель обратился к Кейну, выигравшему «Золотой мяч»
27 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Назван лучший игрок в истории сборной Англии
7 октября
Слуцкий определил самого несправедливого обладателя «Золотого мяча»
29 октября
3
Премьер-министр Баварии высказался о «Золотом мяче» Кейна
27 октября
Тухель обратился к Кейну, выигравшему «Золотой мяч»
27 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Назван лучший игрок в истории сборной Англии
7 октября
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Швейцария – Северная Македония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Швейцария – Северная Македония: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Матч Лиги наций прервали из-за пса
4 октября
1
Северная Македония – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+