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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Фрайбург
Майнц - Фрайбург: обзор матча 29 января 2012
Майнц
29.01.2012, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Фрайбург
3'
Э. Чупо-Мотинг
6'
Ю. Полански (П)
17'
Э. Чупо-Мотинг
68'
П. Крмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Фрайбург
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
М. Калиджиури
Замена
С. Фрайс
️️️️
Д. Калиджиури
Желтая карточка
Д. Шмид
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
Ю. Полански
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Я. Розенталь
Желтая карточка
Н. Бунгерт
ГОЛ! 3:1!
П. Крмас
Пас отдал
М. Лумб
Замена
Д. Йилмаз
️️️️
А. Салаи
Желтая карточка
Н. Новески
Желтая карточка
М. Гинтер
ГОЛ! 3:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
М. Калиджиури
17'
Замена
Б. Ферати
️️️️
Э. Йендришек
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ю. Полански
Красная карточка
Ф. Дианье
ГОЛ! 1:0!
Э. Чупо-Мотинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Юнус Малли
АП
88
Дениз Йилмаз
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
14
Антон Путило
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
4-4-2
28
Веткло
8
Забавник
4
Новески
26
Бунгерт
3
Поспех
8
Полански
19
Сото
9
Мюллер
33
Калиджиури
13
Чупо-Мотинг
11
Салаи
3-2-2-2
1
Бауманн
25
Сорг
11
Крмас
3
Дианье
7
Шмид
12
Лумб
16
Макиади
26
Йендришек
20
Калиджиури
10
Розенталь
8
Полански
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
8
Полански
33
Калиджиури
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
33
Калиджиури
11
Салаи
88
Йилмаз
88
Йилмаз
11
Салаи
26
Йендришек
28
Ферати
28
Ферати
26
Йендришек
20
Калиджиури
9
Фрайс
9
Фрайс
20
Калиджиури
10
Розенталь
27
Райзингер
27
Райзингер
10
Розенталь
Остались в запасе
Майнц
Фрайбург
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
33
Даниэль Бац
ВР
20
Андреас Хинкель
ПЗ
14
Антон Путило
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
20
Андреас Хинкель
ПЗ
14
Антон Путило
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Майнц - Фрайбург
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Брюхвег
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