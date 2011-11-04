Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Штутгарт
Майнц - Штутгарт: обзор матча 04 ноября 2011
Майнц
04.11.2011, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Штутгарт
53'
Э. Уджа
60'
А. Иваншиц (П)
64'
Э. Уджа
50'
Какау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Штутгарт
+4
Вторая желтая
Ф. Хавьер Родригес
Замена
М. Фатхи
️️️️
Ю. Малли
Красная карточка
Ю. Полански
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
Т. Хайнал
Замена
Ю. Малли
️️️️
Н. Мюллер
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
А. Иваншиц
Желтая карточка
Ф. Хавьер Родригес
Замена
И. Траоре
️️️️
К. Молинаро
Замена
К. Хемлин
️️️️
С. Оказаки
ГОЛ! 3:1!
Э. Уджа
Пас отдал
А. Иваншиц
Желтая карточка
А. Иваншиц
Желтая карточка
С. Ульрайх
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Иваншиц
ГОЛ! 1:1!
Э. Уджа
Пас отдал
Э. Сото
ГОЛ! 0:1!
Какау
Пас отдал
М. Харник
Желтая карточка
Н. Мюллер
14'
Желтая карточка
С. Оказаки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
18
Какау
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Кристоф Хемлин
ЦФ
3-1-5-1
28
Веткло
27
Кирхгофф
26
Бунгерт
3
Поспех
14
Баумгартлингер
33
Калиджиури
9
Мюллер
8
Полански
19
Сото
23
Иваншиц
11
Уджа
4-3-3
26
Ульрайх
23
Булахруз
3
Родригес
35
Таски
3
Молинаро
15
Хайнал
6
Квист
8
Кузманович
30
Оказаки
22
Харник
18
Какау
Малли
30
Фатхи
30
Фатхи
Малли
9
Мюллер
10
Малли
10
Малли
9
Мюллер
23
Иваншиц
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
23
Иваншиц
30
Оказаки
7
Хемлин
7
Хемлин
30
Оказаки
3
Молинаро
16
Траоре
16
Траоре
3
Молинаро
15
Хайнал
10
Гебхарт
10
Гебхарт
15
Хайнал
Остались в запасе
Майнц
Штутгарт
33
Хайнц Мюллер
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
22
Марк Циглер
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Майнц - Штутгарт
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Штутгарт
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+