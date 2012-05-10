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Кривбасс - Арсенал

10.05.2012, Четверг, 20:00 мск Кривой Рог, стадион Металлург Украина. Премьер-Лига, 30 тур Кривбасс - Арсенал
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
15 тур
30 октября, воскресенье 21:30 Арсенал 2:0 Кривбасс
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
30 тур
21 мая, суббота 17:00 Арсенал 1:0 Кривбасс
15 тур
31 октября, воскресенье 15:00 Кривбасс 1:1 Арсенал
Чемпионат Украины (2009/2010)
26 тур
18 апреля, воскресенье 14:00 Кривбасс 0:1 Арсенал
11 тур
24 октября, суббота 15:00 Арсенал 2:1 Кривбасс
Чемпионат Украины (2008/2009)
17 тур
29 ноября, суббота 18:00 Кривбасс 1:0 Арсенал
2 тур
26 июля, суббота 18:00 Арсенал 1:1 Кривбасс
Чемпионат Украины (2007/2008)
29 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Кривбасс 0:0 Арсенал
14 тур
27 октября, суббота 17:30 Арсенал 0:0 Кривбасс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 30 25 4 1 80:18 +62 79
2. Динамо К 30 23 6 1 56:12 +44 75
3. Металлист 30 16 11 3 54:32 +22 59
4. Днепр Дп 30 15 7 8 52:35 +17 52
5. Арсенал К 30 14 9 7 44:27 +17 51
6. Таврия 30 12 9 9 43:36 +7 45
7. Металлург Д 30 12 6 12 35:34 +1 42
8. Ворскла 30 9 10 11 38:43 -5 37
9. Черноморец Од 30 10 7 13 32:42 -10 37
10. Кривбасс 30 9 6 15 22:38 -16 33
11. Мариуполь 30 8 8 14 28:42 -14 32
12. Волынь 30 7 6 17 25:43 -18 27
13. Заря 30 6 8 16 34:58 -24 26
14. Карпаты 30 5 8 17 27:51 -24 23
15. 30 4 9 17 17:42 -25 21
16. Александрия 30 4 8 18 24:58 -34 20
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