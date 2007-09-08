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Евро-2024
Венгрия - Босния и Герцеговина
Венгрия - Босния и Герцеговина: обзор матча 08 сентября 2007
Венгрия
08.09.2007, суббота, 18:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа C, 13 тур
1 : 0
Завершен
Босния и Герцеговина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Венгрия - Босния и Герцеговина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
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1 : 2
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1 : 0
02.10.2026
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Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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