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Ягеллония - Иртыш
Ягеллония - Иртыш: обзор матча 30 июня 2011
Ягеллония
30.06.2011, четверг, 22:30
Лига Европы
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Иртыш
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Статистика матча Ягеллония - Иртыш
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Матчи команд
Ягеллония
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Краковия
- : -
21.11.2026
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0 : 2
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