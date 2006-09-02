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Румыния - Болгария
Румыния - Болгария: обзор матча 02 сентября 2006
Румыния
02.09.2006, суббота, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа G, 2 тур
2 : 2
Завершен
Болгария
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Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Румыния - Болгария
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