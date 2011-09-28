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Торпедо - Факел

28.09.2011, Среда, 19:00 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Россия. ФНЛ, 29 тур Торпедо - Факел
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 9 тур
14 мая, суббота 19:00 Факел 0:0 Торпедо
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
18 тур
18 августа, среда 18:30 Торпедо 1:1 Факел
4 тур
11 мая, вторник 18:30 Факел 1:3 Торпедо
Чемпионат России 2001
30 тур
21 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 3:1 Факел
1 тур
10 марта, суббота 00:00 Факел 2:2 Торпедо
Чемпионат России 2000
28 тур
22 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 2:0 Факел
14 тур
23 июня, пятница 00:00 Факел 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1997
30 тур
4 октября, суббота 00:00 Факел 2:3 Торпедо
13 тур
14 июня, суббота 00:00 Торпедо 4:2 Факел
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 11 тур
30 октября, пятница 00:00 Торпедо 2:1 Факел
Первый этап, 5 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Факел 1:1 Торпедо
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 52 29 13 10 91:56 +35 100
2. 52 28 13 11 66:39 +27 97
3. 52 29 7 16 76:58 +18 94
4. Шинник 52 25 10 17 70:56 +14 85
5. Динамо Бр 52 22 12 18 62:57 +5 78
6. Урал 52 19 21 12 71:52 +19 78
7. Сибирь 52 19 19 14 76:57 +19 76
8. Торпедо М 52 17 17 18 63:53 +10 68
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