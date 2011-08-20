Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Ньюкасл
Сандерленд - Ньюкасл: обзор матча 20 августа 2011
Сандерленд
20.08.2011, суббота, 15:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Ньюкасл
61'
Р. Тэйлор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Ньюкасл
Вторая желтая
Ф. Бардсли
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Г. Обертан
Замена
М. Уильямсон
️️️️
Й. Кабай
Замена
К. Уикхэм
️️️️
С. Ларссон
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
К. Ричардсон
Замена
К. Гарднер
️️️️
А. Эль-Мохамади
Желтая карточка
Д. Бартон
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Желтая карточка
Л. Каттермол
ГОЛ! 0:1!
Р. Тэйлор
Желтая карточка
Р. Тэйлор
Желтая карточка
У. Браун
Желтая карточка
Й. Кабай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
(К)
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЛП
6
Ли Каттермол
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
(К)
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
8
Джоуи Бартон
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
32
Габриэль Обертан
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Луис Лэйнг
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
3-2-3-2
22
Миньоле
27
Бардсли
30
Браун
35
Фердинанд
15
Ричардсон
27
Эль-Мохамади
7
Ларссон
4
Коулбэк
6
Каттермол
3
Гьян
29
Сессеньон
4-4-2
23
Крул
2
Симпсон
27
Тэйлор
2
Колоччини
5
Тэйлор
8
Бартон
29
Кабай
24
Тиоте
18
Гутьеррес
32
Обертан
26
Амеоби
27
Эль-Мохамади
8
Гарднер
8
Гарднер
27
Эль-Мохамади
15
Ричардсон
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
15
Ричардсон
7
Ларссон
13
Уикхэм
13
Уикхэм
7
Ларссон
29
Кабай
5
Уильямсон
5
Уильямсон
29
Кабай
32
Обертан
32
Гослинг
32
Гослинг
32
Обертан
Остались в запасе
Сандерленд
Ньюкасл
5
Луис Лэйнг
ЦЗ
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
22
Стефен Харпер
ВР
12
Сильвен Марво
АП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
5
Луис Лэйнг
ЦЗ
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
12
Сильвен Марво
АП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Сандерленд - Ньюкасл
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Ньюкасл
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+