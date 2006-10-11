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Евро-2024
Польша - Португалия
Польша - Португалия: обзор матча 11 октября 2006
Польша
11.10.2006, среда, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ, группа A, 5 тур
2 : 1
Завершен
Португалия
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Личные встречи
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Статистика матча Польша - Португалия
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0
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0
Матчи команд
Польша
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
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Лига наций, 1 тур
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1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
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