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Португалия - Азербайджан
Португалия - Азербайджан: обзор матча 07 октября 2006
Португалия
07.10.2006, суббота, 23:55
Отборочные матчи к ЧЕ, группа A, 4 тур
3 : 0
Завершен
Азербайджан
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Личные встречи
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Статистика матча Португалия - Азербайджан
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0
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