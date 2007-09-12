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Расписание матчей
Евро-2024
Англия - Россия
Англия - Россия: обзор матча 12 сентября 2007
Англия
12.09.2007, среда, 23:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа E, 14 тур
3 : 0
Завершен
Россия
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Англия - Россия
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0
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0
Матчи команд
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
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Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
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