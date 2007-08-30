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Судьи
Главный судья:
Рууд Боссен (Голландия)
Помощники:
Кун Дросте, Patrick Langkamp (оба - Голландия)
Делегат:
Ричард Лисвелд (Голландия)

Зенит - ВиОн

30.08.2007, Четверг, 19:30 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Кубок УЕФА , ответный матч Зенит - ВиОн
Первый матч: 2 - 0
Кубок УЕФА (2007/2008)
2-й отборочный раунд,
первый матч		 16 августа, четверг 19:00 ВиОн 0:2 Зенит
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