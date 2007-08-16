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Судьи
Главный судья:
Петер Расмуссен (Копенгаген)
Помощники:
Билл Рене Хансен, Мартин Вульфф (оба - Дания)
Делегат:
Вацлав Крондл (Чехия)

ВиОн - Зенит

16.08.2007, Четверг, 19:00 мск Кубок УЕФА , первый матч ВиОн - Зенит
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