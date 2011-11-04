Ахмат (мол) - Краснодар (мол)

|15 тур
|21 июня, вторник
|18:00
|Краснодар (мол)
|3:2
|Ахмат (мол)
|15 тур
|21 июня, вторник
|18:00
|Краснодар (мол)
|3:2
|Ахмат (мол)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Локомотив (мол)
|30
|16
|6
|8
|49:37
|+12
|54
|2.
|Спартак М (мол)
|30
|15
|6
|9
|53:30
|+23
|51
|3.
|Динамо М (мол)
|30
|14
|9
|7
|63:33
|+30
|51
|4.
|ЦСКА (мол)
|30
|14
|9
|7
|48:39
|+9
|51
|5.
|Рубин (мол)
|30
|14
|6
|10
|48:34
|+14
|48
|6.
|Анжи (мол)
|30
|13
|8
|9
|37:34
|+3
|47
|7.
|Томь (мол)
|30
|13
|8
|9
|40:38
|+2
|47
|8.
|Амкар (мол)
|30
|14
|3
|13
|40:41
|-1
|45
|9.
|Академия Кубань
|30
|11
|8
|11
|31:35
|-4
|41
|10.
|Зенит (мол)
|30
|10
|9
|11
|36:31
|+5
|39
|11.
|30
|10
|9
|11
|42:45
|-3
|39
|12.
|Кр. Советов (мол)
|30
|9
|8
|13
|41:46
|-5
|35
|13.
|Краснодар (мол)
|30
|10
|4
|16
|43:55
|-12
|34
|14.
|Спартак Нч (мол)
|30
|9
|6
|15
|40:53
|-13
|33
|15.
|Ростов (мол)
|30
|8
|4
|18
|28:56
|-28
|28
|16.
|Ахмат (мол)
|30
|5
|7
|18
|28:60
|-32
|22