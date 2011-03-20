Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Аякс
АДО Ден Хааг - Аякс: обзор матча 20 марта 2011
АДО Ден Хааг
20.03.2011, воскресенье, 14:30
Голландия. Эредивизие, 28 тур
3 : 2
Завершен
Аякс
32'
Ф. Кубик
76'
Л. Иммерс
87'
Т. Дерейк
70'
Я. Вертонген
85'
К. Эриксен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Аякс
ГОЛ! 3:2!
Т. Дерейк
ГОЛ! 2:2!
К. Эриксен
Замена
Д. Лукоки
️️️️
А. Озбилиз
Желтая карточка
Я. Вертонген
Желтая карточка
Л. Иммерс
ГОЛ! 2:1!
Л. Иммерс
Пас отдал
В. Верхоек
Замена
Ч. Висенто
️️️️
Ф. Кубик
Желтая карточка
Р. Лиувен
Замена
А. Ойер
️️️️
Э. Эно
ГОЛ! 1:1!
Я. Вертонген
Желтая карточка
А. Озбилиз
Замена
К. Виссер
️️️️
Д. Булыкин
Замена
Д. Кастиллион
️️️️
Д. Цвитанич
Замена
Д. Бюйс
️️️️
А. Радосавлевич
Желтая карточка
П. Босхаарт
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кубик
Желтая карточка
Ф. Кубик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
16
Джино Коутиньо
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
5
Паскаль Босхаарт
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
5
Кристиан Кум
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
12
Александар Радосавлевич
ЦП
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
28
Весли Верхоек
РФ
Главный тренер
Раймонд Аттевелд
Аякс
30
Джерон Верхувен
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Вурнон Анита
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Дарио Цвитанич
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
25
Митчелл Пике
ЛЗ
26
Родерик Гилиссе
ЦП
6
Александар Ранкович
ЦП
6
Кевин Виссер
АП
8
Данни Бюйс
ПП
36
Чарлтон Висенто
ЛФ
Аякс
29
Рональд Граафланд
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
29
Джеффри Кастиллион
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
3-3-1-3
16
Коутиньо
3
Лиувен
5
Кум
4
Дерейк
7
Кубик
21
Торнстра
5
Босхаарт
12
Радосавлевич
10
Иммерс
23
Булыкин
28
Верхоек
3-5-1-1
30
Верхувен
9
ван дер Вил
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
6
Анита
21
Эно
6
Де Йонг
23
Озбилиз
10
Сулеймани
24
Эриксен
12
Цвитанич
23
Булыкин
6
Виссер
6
Виссер
23
Булыкин
12
Радосавлевич
8
Бюйс
8
Бюйс
12
Радосавлевич
7
Кубик
36
Висенто
36
Висенто
7
Кубик
12
Цвитанич
29
Кастиллион
29
Кастиллион
12
Цвитанич
21
Эно
13
Ойер
13
Ойер
21
Эно
23
Озбилиз
9
Лукоки
9
Лукоки
23
Озбилиз
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Аякс
26
Родерик Гилиссе
ЦП
22
Роберт Звинкелс
ВР
25
Митчелл Пике
ЛЗ
6
Александар Ранкович
ЦП
Главный тренер
Раймонд Аттевелд
29
Рональд Граафланд
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
26
Родерик Гилиссе
ЦП
22
Роберт Звинкелс
ВР
25
Митчелл Пике
ЛЗ
6
Александар Ранкович
ЦП
Остались в запасе
29
Рональд Граафланд
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
Главный тренер
Раймонд Аттевелд
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча АДО Ден Хааг - Аякс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 14:25 (прямая)
Новости команд
Все
АДО Ден Хааг
Аякс
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Телстар» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Ден Хааг» – «Камбюр»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Твенте» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Ден Хааг» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
5 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+