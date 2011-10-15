Зенит - Динамо

|12 тур
|10 июня, пятница
|20:00
|Динамо
|1:1
|Зенит
|24 тур
|4 октября, воскресенье
|18:30
|Зенит
|2:1
|Динамо
|10 тур
|24 мая, воскресенье
|14:00
|Динамо
|1:0
|Зенит
|20 тур
|19 августа, понедельник
|00:00
|Зенит
|1:2
|Динамо
|9 тур
|28 апреля, воскресенье
|00:00
|Динамо
|0:2
|Зенит
|27 тур
|16 октября, суббота
|00:00
|Зенит
|0:0
|Динамо
|13 тур
|27 июня, воскресенье
|00:00
|Динамо
|0:1
|Зенит
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|44
|24
|16
|4
|85:40
|+45
|88
|2.
|Спартак М
|44
|21
|12
|11
|68:48
|+20
|75
|3.
|ЦСКА
|44
|19
|16
|9
|72:47
|+25
|73
|4.
|Динамо М
|44
|20
|12
|12
|66:50
|+16
|72
|5.
|Анжи
|44
|19
|13
|12
|54:42
|+12
|70
|6.
|Рубин
|44
|17
|17
|10
|55:41
|+14
|68
|7.
|Локомотив
|44
|18
|12
|14
|59:48
|+11
|66
|8.
|Кубань (ЛФЛ)
|44
|15
|16
|13
|50:45
|+5
|61