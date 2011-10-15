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Зенит - Динамо

15.10.2011, Суббота, 18:30 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "Россия 2" 17:40 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 21:45 (суббота, 15 октября) 08:50 (воскресенье, 16 октября) Россия. Премьер-лига, 27 тур Зенит - Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
12 тур
10 июня, пятница 20:00 Динамо 1:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
14 августа, суббота 16:00 Зенит 1:1 Динамо
3 тур
27 марта, суббота 18:30 Динамо 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
24 тур
4 октября, воскресенье 18:30 Зенит 2:1 Динамо
10 тур
24 мая, воскресенье 14:00 Динамо 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
29 тур
16 ноября, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Динамо
15 тур
26 июля, суббота 16:00 Динамо 1:0 Зенит
Россия. Кубок (2007/2008)
1/8 финала
8 августа, среда 19:30 Зенит 9:3 Динамо
Россия. Премьер-лига 2007
19 тур
4 августа, суббота 14:00 Динамо 4:2 Зенит
5 тур
14 апреля, суббота 14:00 Зенит 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2006
13 тур
30 июля, воскресенье 00:00 Динамо 2:2 Зенит
28 тур
6 июля, четверг 00:00 Зенит 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
16 тур
17 июля, воскресенье 18:00 Динамо 1:2 Зенит
1 тур
12 марта, суббота 16:00 Зенит 4:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
30 августа, понедельник 00:00 Динамо 0:2 Зенит
10 тур
8 мая, суббота 00:00 Зенит 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
30 августа, суббота 00:00 Зенит 0:0 Динамо
8 тур
10 мая, суббота 00:00 Динамо 7:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
20 тур
19 августа, понедельник 00:00 Зенит 1:2 Динамо
9 тур
28 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 0:2 Зенит
Чемпионат России 2001
20 тур
5 августа, воскресенье 00:00 Динамо 1:3 Зенит
6 тур
18 апреля, среда 00:00 Зенит 2:1 Динамо
Чемпионат России 2000
18 тур
5 июля, среда 00:00 Динамо 1:2 Зенит
4 тур
15 апреля, суббота 00:00 Зенит 0:1 Динамо
Чемпионат России 1999
27 тур
16 октября, суббота 00:00 Зенит 0:0 Динамо
13 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Зенит
Чемпионат России 1998
24 тур
9 сентября, среда 00:00 Зенит 1:1 Динамо
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Динамо 0:0 Зенит
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Динамо 0:0 Зенит
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Зенит 0:0 Динамо
Чемпионат России 1996
19 тур
27 июля, суббота 00:00 Зенит 1:0 Динамо
5 тур
31 марта, воскресенье 00:00 Динамо 1:0 Зенит
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 44 24 16 4 85:40 +45 88
2. Спартак М 44 21 12 11 68:48 +20 75
3. ЦСКА 44 19 16 9 72:47 +25 73
4. Динамо М 44 20 12 12 66:50 +16 72
5. Анжи 44 19 13 12 54:42 +12 70
6. Рубин 44 17 17 10 55:41 +14 68
7. Локомотив 44 18 12 14 59:48 +11 66
8. Кубань (ЛФЛ) 44 15 16 13 50:45 +5 61
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