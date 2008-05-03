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Рединг - Тоттенхэм
Рединг - Тоттенхэм: обзор матча 03 мая 2008
Рединг
03.05.2008, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
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Статистика матча Рединг - Тоттенхэм
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Матчи команд
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31.10.2026
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Челси
0 : 2
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19.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
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