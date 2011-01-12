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Расписание матчей
Узбекистан - Кувейт
Узбекистан - Кувейт: обзор матча 12 января 2011
Узбекистан
12.01.2011, среда, 16:15
Кубок Азии, группа A, 2 тур
2 : 1
Завершен
Кувейт
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Статистика матча Узбекистан - Кувейт
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Матчи команд
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Португалия
5 : 0
23.06.2026
Узбекистан
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Кубок арабских наций, 2 тур
Кувейт
1 : 3
06.12.2025
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Товарищеские матчи (сборные): шансы Кувейта и Сирии на победу в матче
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