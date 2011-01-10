Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Индия - Австралия
Индия - Австралия: обзор матча 10 января 2011
Индия
10.01.2011, понедельник, 16:15
Кубок Азии, группа C, 1 тур
0 : 4
Завершен
Австралия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Индия - Австралия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
- : -
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
3 : 1
05.06.2026
Индия
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Чемпионат мира, 2 тур
США
2 : 0
19.06.2026
Австралия
Новости команд
Все
Индия
Австралия
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Австралии на победу в матче
10:02
Товарищеский матч. Бразилия крупно победила в Индии (4:0), у Лино дубль
3 октября
1
Индия – Бразилия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Индия – Бразилия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Игрок «Барселоны» получил травму в сборной Бразилии
30 сентября
Товарищеский матч. Бразилия крупно победила в Индии (4:0), у Лино дубль
3 октября
1
Индия – Бразилия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Индия – Бразилия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Игрок «Барселоны» получил травму в сборной Бразилии
30 сентября
Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты
9 июня
1
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Австралии на победу в матче
10:02
Лучший бомбардир топ-5 лиг Европы выбыл на неопределенный срок
29 сентября
Товарищеский матч. Бразилия одержала волевую победу над Австралией – 4:2!
29 сентября
Австралия – Бразилия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
28 сентября
Бразилия с Дугласом Сантосом ушла от поражения в матче с Австралией на 90+5-й минуте
25 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+