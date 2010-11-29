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Расписание матчей
ОАЭ - Бахрейн
ОАЭ - Бахрейн: обзор матча 29 ноября 2010
ОАЭ
29.11.2010, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Бахрейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ОАЭ - Бахрейн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Кубок арабских наций, 2 тур
ОАЭ
1 : 1
06.12.2025
Египет
Кубок арабских наций, 1 тур
Иордания
2 : 1
03.12.2025
ОАЭ
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
- : -
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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2 : 0
05.06.2026
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Бахрейн
3 : 1
09.12.2025
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Бахрейн
1 : 5
06.12.2025
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