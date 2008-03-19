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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Болтон
Манчестер Юнайтед - Болтон: обзор матча 19 марта 2008
Манчестер Юнайтед
19.03.2008, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Болтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Болтон
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
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Манчестер Юнайтед
Болтон
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
14:09
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
10:03
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Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
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Вчера, 21:30
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«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
14:09
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
10:03
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
01:23
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
Вчера, 21:30
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«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
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Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
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Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
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2024.09.25 20:35
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2024.09.05 22:22
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