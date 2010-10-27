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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Генгам - Марсель
Генгам - Марсель: обзор матча 27 октября 2010
Генгам
27.10.2010, среда, 19:00
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Марсель
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Генгам - Марсель
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