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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хоффенхайм - Ингольштадт
Хоффенхайм - Ингольштадт: обзор матча 27 октября 2010
Хоффенхайм
27.10.2010, среда, 21:00
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Ингольштадт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хоффенхайм - Ингольштадт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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Ингольштадт
Информация о матче
Стадион:
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