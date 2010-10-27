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Расписание матчей
Италия. Кубок
Виченца - Асколи
Виченца - Асколи: обзор матча 27 октября 2010
Виченца
27.10.2010, среда, 17:00
Италия. Кубок, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Асколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Виченца - Асколи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Виченца
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
- : -
21.11.2026
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Италия. Серия В, 11 тур
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1 : 4
08.11.2026
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3 : 1
01.11.2026
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0 : 2
23.10.2026
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17.10.2026
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Италия. Серия В, 12 тур
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06.11.2026
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Экс-врач «Спартака»: «Каррера – слабый тренер, он случайно выиграл РПЛ»
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2024.09.27 17:51
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