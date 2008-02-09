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Эвертон - Рединг
Эвертон - Рединг: обзор матча 09 февраля 2008
Эвертон
09.02.2008, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
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Статистика матча Эвертон - Рединг
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0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
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3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Информация о матче
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