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Расписание матчей
Эквадор - Колумбия
Эквадор - Колумбия: обзор матча 09 октября 2010
Эквадор
09.10.2010, суббота, 04:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Колумбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эквадор - Колумбия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
- : -
14.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
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Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
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