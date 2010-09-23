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Расписание матчей
Эстудиантес - Ньюэллс Олд Бойз
Эстудиантес - Ньюэллс Олд Бойз: обзор матча 23 сентября 2010
Эстудиантес
23.09.2010, четверг, 04:15
Южноамериканский Кубок, Финал
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Ньюэллс Олд Бойз
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эстудиантес - Ньюэллс Олд Бойз
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
- : -
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
0 : 0
13.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
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