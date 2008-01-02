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Ливерпуль - Уиган Атлетик
Ливерпуль - Уиган Атлетик: обзор матча 02 января 2008
Ливерпуль
02.01.2008, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ливерпуль - Уиган Атлетик
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Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
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Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
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Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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